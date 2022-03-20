72 млрд тенге направлено за пять лет на разведку месторождений урана и углеводородов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр озвучил результаты анализа деятельности недропользователей, осуществляющих отчисление средств на НИОКР за 2017-2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере энергетики по состоянию на 2021 год зарегистрировано 288 контрактов на недропользование по разведке и/или добыче углеводородов и добыче урана, из которых 212 контрактов содержат обязательства по финансированию НИОКР (187 контрактов по разведке и/или добыче углеводородов и 25 контрактов по добыче урана): - 1% от затрат на добычу в 103 контрактах; - 1% от совокупного годового дохода в 108 контрактах; - фиксированная сумма в 1 контракте. Недропользователями на ежеквартальной основе посредством информационной системы «Система приема отчетов недропользователей Министерства энергетики Республики Казахстан» направляется отчет о расходах на НИОКР», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, осуществлено направление средств на проекты НИОКР на сумму 72,08 млрд тенге (за 2017 год – 6,5 млрд тенге; за 2018 год – 11,1 млрд тенге; за 2019 год – 21,6 млрд тенге; за 2020 год – 17,1 млрд тенге; за 2021 год – 15,78 млрд тенге).

В сфере твердых полезных ископаемых на сегодняшний день 163 контракта на добычу имеют обязательства по НИОКР.

Осуществлено направление средств на проекты НИОКР на сумму 75,5 млрд тенге (за 2017 год – 10 млрд тенге; за 2018 год – 16,9 млрд тенге; за 2019 год – 24,1 млрд тенге; за 2020 год – 24,5 млрд тенге). Отчет по итогам 2021 года будет сформирован во втором квартале текущего года.

«270 разведочных контракта не имеют доходной части, и соответствующие обязательства по НИОКР отсутствуют, так как, согласно действующему законодательству по недропользованию, финансирование НИОКР исчисляется от совокупного годового дохода. После утверждения промышленных запасов при переходе на этап добычи обязательства по НИОКР включаются в условия контрактов», - заключил зампремьера.