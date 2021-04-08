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    10:36, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    72-летний водитель сбил девушку  в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре 72-летний водитель сбил девушку. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, передает Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, ДТП произошло вчера в 13:40 на пересечении улиц Лермонтова и М.Жусупа.

    «72-летний водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода. 19-летняя девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадавшая с травмами доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка. Назначены экспертизы», – сообщили в департаменте полиции.

    Как уточнили в пресс-службе областного управления здравоохранения, состояние девушки медики оценивают как стабильно тяжелое. Ей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы, ссадины и колотые раны, закрытый перелом бедра.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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