72-летний водитель сбил девушку  в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре 72-летний водитель сбил девушку. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, ДТП произошло вчера в 13:40 на пересечении улиц Лермонтова и М.Жусупа.

«72-летний водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода. 19-летняя девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадавшая с травмами доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка. Назначены экспертизы», – сообщили в департаменте полиции.

Как уточнили в пресс-службе областного управления здравоохранения, состояние девушки медики оценивают как стабильно тяжелое. Ей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы, ссадины и колотые раны, закрытый перелом бедра.