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вчера 18:49
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вчера 17:24
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вчера 17:05
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вчера 15:36
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вчера 14:20
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72-летний мужчина сгорел в собственном доме в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 72-летний мужчина погиб в огне, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар в камышитовом частном жилом доме произошел в селе Боголюбово Кызылжарского района.
«На место ЧС немедленно выехал пожарный караул пожарной части и пожарного поста села Новоникольское. На момент прибытия пожарного подразделения было обнаружено, что кровля жилого дома полностью охвачена огнём. Одновременно с прибытием пожарных произошло ее обрушение. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело хозяина дома – 72-летнего мужчины», - проинформировали в пресс-службе.
Огонь уничтожил кровлю дома, повредил автомобиль. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем от малокалорийного источника. Возможно, сигареты или спички. Материальный ущерб устанавливается.
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