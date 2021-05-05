72 единицы оружия и более 16 тысяч патронов сдали жители Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Стражи порядка рассказали о том, сколько и какое оружие жители Павлодарского Прииртышья сдали им за десять дней, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За десять дней проводимой акции павлодарцы сдали 72 единицы гладкоствольного оружия, из них - четыре единицы длинноствольного нарезного оружия, одна единица взрывного устройства и 16526 патронов к нарезному оружию на общую сумму около шести миллионов тенге. В настоящее время ружья направлены на баллистическую экспертизу, по результатам которой будет принято решение о выплате денежных средств гражданам» — рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По его словам, экибастузец добровольно сдал три незарегистрированных гладкоствольных ружья: «ИЖ» 16-го калибра, а также ещё два ружья неустановленных марок 12-го и 16-го калибров. Они подлежат выкупу в общей сложности за 183 771 тенге.

«В Павлодарской области продолжается акция по выкупу у населения незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, стартовавшая по всей республике 20 апреля. За добровольную сдачу предметов вооружения павлодарцы получат выплаты в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия в зависимости от его вида», — отметили в департаменте полиции Павлодарской области.

Другой житель города Экибастуз добровольно сдал незарегистрированное одноствольное гладкоствольное ружьё 16-го калибра. Его выкупят за 61257 тенге, поделился Ж. Каиров.

«Незаконное хранение оружие — это всегда риск. Оно может стать причиной травм или смерти при неумелом использовании, может попасть в руки преступников, — добавили в пресс-службе ДП. - Оружие необходимо сдать — только добровольная сдача избавляет от уголовной или административной ответственности, а самостоятельно изготовленное, а также оружие, которое состоит в информационных системах МВД как «зарегистрированное» и «криминальное», вознаграждению не подлежит».



