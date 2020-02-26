72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 26 февраля 1945 года, шел 1346-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Прусская операция. Ставка ВГК приняла решение сосредоточить основные усилия 3-го Белорусского фронта на разгроме группировки противника, прижатой к морю к юго-западу от Кенигсберга. 26 февраля 39-я и 43-я армии Земландской группы войск перешли к обороне.

26 февраля соединения 2-го Белорусского фронта вклинились в глубину обороны на 50 километров и расширили прорыв на 60 километров. 3-й гвардейский кавалерийский корпус завязал бои за Нейштеттин.

Утром 26 февраля передовые отряды 3-го гвардейского танкового корпуса А. П. Панфилова овладели Бальденбергом, городом и станцией Шенау.

К этому времени 19-я армия, ведя бои с вражескими опорными пунктами, которые обходил танковый корпус, прошла всего 25 километров. Сказывалось плохое руководство войсками. Военный совет фронта с санкции Верховного Главнокомандующего сменил командующего 19-й армией Г. К. Козлова. Армию возглавил В.3. Романовский.

В течение 26 февраля на Земландском полуострове северо-западнее Кенигсберга советские войска успешно отбивали атаки пехоты и танков противника. Юго-западнее Кенигсберга советские войска с боем заняли населённые пункты Эрнстфельде, Дюстервальде, Наусседен…

В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженной группировки противника, в ходе которых советские войска заняли 15 кварталов.

26 февраля 1945 года погибли Герои Советского Союза - казахстанцы Имангали Балтабанов и Александр Борисюк.

Балтабанов Имангали Таукешевич родился 10 апреля 1925 года в ауле Кок-Уткел ныне Хобдинского района Актюбинской области. Рано лишился родителей, воспитывался у дяди. После окончания начальной школы работал в животноводческой бригаде колхоза. В шестнадцать лет окончил курсы трактористов, первые два года войны работал на тракторе в колхозе «Ударник».

В 1943 году был призван в Красную Армию Хобдинским райвоенкоматом и после короткой подготовки направлен на фронт. Боевое крещение пулеметчик Балтабанов получил под Ленинградом (ныне Санкт-Петербург). Особо отличился при форсировании реки Одер и в боях за удержание плацдарма на западном берегу в начале 1945 года.

Командир пулеметного расчета 1-й пулеметной роты 289-го Нарвского стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии 21-й армии 1-го Украинского фронта Балтабанов в составе полка успешно форсировал реку Одер южнее города Оппельн (ныне Ополе, Польша). 25 января 1945 года в боях за удержание плацдарма на западном берегу в районе деревни Одерфельд огнем из пулемета уничтожил десятки солдат и офицеров противника, был ранен и контужен, но не покинул поле боя. Погиб в бою 26 февраля 1945 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за мужество и геройство, проявленные при форсировании Одера и удержании плацдарма сержанту Имангали Балтабанову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Также был награжден Орденом Ленина и медалью «За отвагу».

Похоронен на берегу канала около деревни Флосте в 28 км юго-западнее города Ополе. Позднее перезахоронен на Кутузовском мемориале — воинском кладбище в селе Болевлавице под польским городом Болеславец, рядом с останками фельдмаршала Кутузова.

В родном ауле его именем названа улица.

родился в сентябре 1921 года в селе Серебряково (ныне Зеленовский район Западно-Казахстанской области). По другим данным, он родился в городе Белев Тульской области, а в 1925 году вместе с семьей переехал в Западно-Казахстанскую область. Окончил восемь классов средней школы.

В 1940 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Каменским районным военным комиссариатом Западно-Казахстанской области.

С сентября 1941 года - на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. Принимал участие в обороне Ленинграда, Выборгской и Восточно-Прусской операциях.

К июлю 1944 года старший сержант Александр Борисюк командовал минометным взводом 588-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского фронта. Отличился во время Выборгской операции и боев на Карельском перешейке.

9 июля 1944 года в ходе форсирования Вуоксы, несмотря на огонь противника, Борисюк организовал переправу своего взвода. Во время форсирования с лодок открыл залповый минометный огонь по противнику, подавил вражеский пулемет, что способствовало успешной переправе других подразделений. Взвод закрепился на плацдарме и отразил семь контратак противника минометным огнем.

26 февраля 1945 года Борисюк погиб в бою за город Грауденц (ныне Грудзендз, Польша). Похоронен на северной окраине города.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «умелое выполнение боевых задач, отвагу и героизм, проявленные при форсировании реки Вуокса» старший сержант Александр Борисюк посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также награжден орденами Ленина и Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

Фамилия Борисюка высечена на памятнике погибшим односельчанам в селе Серебряково. В честь Борисюка названа также улица в этом селе.

26 февраля 1945 года до нашей Победы оставалось 72 дня...

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

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75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань