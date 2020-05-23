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72 человека выздоровели от КВИ
23 Мая 2020 16:50
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город Алматы - 21,
Павлодарская область - 1,
Карагандинская область - 10,
Костанайская область - 3,
Атырауская область - 17,
Мангистауская область - 1,
Кызылординская область - 4,
Алматинская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4168:
г. Нур-Султан – 768,
г. Алматы – 1197,
г. Шымкент – 215,
Акмолинская область – 97,
Актюбинская область – 168,
Алматинская область – 168,
Атырауская область – 224,
Восточно-Казахстанская область – 44,
Жамбылская область – 163,
Западно-Казахстанская область – 226,
Карагандинская область – 190,
Костанайская область – 56,
Кызылординская область – 225,
Мангистауская область – 82,
Павлодарская область – 146,
Северо-Казахстанская область – 29,
Туркестанская область – 170.
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