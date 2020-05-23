+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

72 человека выздоровели от КВИ

23 Мая 2020 16:50
Поделиться:
72 человека выздоровели от КВИ

город Алматы - 21,
Павлодарская область - 1,
Карагандинская область - 10,
Костанайская область - 3,
Атырауская область - 17,
Мангистауская область - 1,
Кызылординская область - 4,
Алматинская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4168:

г. Нур-Султан – 768,

г. Алматы – 1197,

г. Шымкент – 215,

Акмолинская область – 97,

Актюбинская область – 168,

Алматинская область – 168,

Атырауская область – 224,

Восточно-Казахстанская область – 44,

Жамбылская область – 163,

Западно-Казахстанская область – 226,

Карагандинская область – 190,

Костанайская область – 56,

Кызылординская область – 225,

Мангистауская область – 82,

Павлодарская область – 146,

Северо-Казахстанская область – 29,

Туркестанская область – 170.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова:
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив