72 человека спасены из снежных заносов за минувшее воскресенье - МЧС РК
В проведении аварийно-спасательных работы были задействованы силы и средства Департаментов по ЧС, местных исполнительных органов, дорожных служб.
Кроме того в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области из с.Шаховское силами ДЧС до кареты скорой помощи доставлена роженица 1994 г.р., которая нуждалась в медицинской помощи.
В связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость) с 6 февраля в восьми регионах страны были закрыты автодороги.
С ночи 7 февраля в связи с закрытием автодороги республиканского значения «Нур-Султан-Петропавловск» из-за ухудшения погодных условий произошло скопление автотранспорта при выезде из г. Нур-Султана и г. Щучинска.
В ситуационном центре МЧС и ДЧС области для оперативного реагирования и организации межведомственного взаимодействия развернут оперативный штаб. На пульт «112» ДЧС Акмолинской области и ДЧС г. Нур-Султана поступило около 5500 звонков от населения информационного характера, которые отработаны в установленном порядке.
Силами МЧС и МИО на местах скопления проводились разъяснительные работы с владельцами автотранспортных средств (было подготовлено 19 пунктов обогрева). В связи с большим скоплением автотранспорта с 13-15 час осуществлялся поэтапный пропуск автотранспортных средств (колоннами) в сопровождении сотрудников ДП и работников дорожных служб, всего было сопровождено 1668 автотранспортных средств, из них 290 грузовых автомашин (в направлении г.Нур-Султан - 1321 единиц техники и в направлении г. Щучинск - 347 единиц техники). Силами дорожных служб проводится расчистка автодороги, задействовано 25 единиц техники.
Движение автотранспорта на вышеуказанной автодороге открыто, скопление автотранспорта нет.