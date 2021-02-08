72 человека спасены из снежных заносов за минувшее воскресенье - МЧС РК

За выходной день 7 февраля 2021 года на автодорогах областного и республиканского значения в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях из снежных заносов спасено 72 человека, отбуксировано 27 легковых автомашин. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

В проведении аварийно-спасательных работы были задействованы силы и средства Департаментов по ЧС, местных исполнительных органов, дорожных служб.

Кроме того в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области из с.Шаховское силами ДЧС до кареты скорой помощи доставлена роженица 1994 г.р., которая нуждалась в медицинской помощи.

В связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость) с 6 февраля в восьми регионах страны были закрыты автодороги.

С ночи 7 февраля в связи с закрытием автодороги республиканского значения «Нур-Султан-Петропавловск» из-за ухудшения погодных условий произошло скопление автотранспорта при выезде из г. Нур-Султана и г. Щучинска.

В ситуационном центре МЧС и ДЧС области для оперативного реагирования и организации межведомственного взаимодействия развернут оперативный штаб. На пульт «112» ДЧС Акмолинской области и ДЧС г. Нур-Султана поступило около 5500 звонков от населения информационного характера, которые отработаны в установленном порядке.

Силами МЧС и МИО на местах скопления проводились разъяснительные работы с владельцами автотранспортных средств (было подготовлено 19 пунктов обогрева). В связи с большим скоплением автотранспорта с 13-15 час осуществлялся поэтапный пропуск автотранспортных средств (колоннами) в сопровождении сотрудников ДП и работников дорожных служб, всего было сопровождено 1668 автотранспортных средств, из них 290 грузовых автомашин (в направлении г.Нур-Султан - 1321 единиц техники и в направлении г. Щучинск - 347 единиц техники). Силами дорожных служб проводится расчистка автодороги, задействовано 25 единиц техники.

Движение автотранспорта на вышеуказанной автодороге открыто, скопление автотранспорта нет.



