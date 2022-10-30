72 человека погибли в результате тропического шторма на Филиппинах

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - Число жертв тропического шторма «Налджи», который вызвал наводнения и оползни на Филиппинах, возросло до 72. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Национального совета по уменьшению опасности бедствий и ликвидации их последствий Рафаэлито Алехандро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По его словам, большинство жертв - 67 человек - проживало в провинции Магинданао на юге Филиппин. 14 человек числятся пропавшими без вести, добавил Р. Алехандро.

Министр внутренних дел и местного самоуправления Магинданао Нагиб Синаримбо заявил, что девять городов в регионе были сильно затоплены, а большая часть города Котабато впервые за многие годы оказалась под водой.

Как сообщают местные СМИ, жертвами оползня в одной из деревень стали не менее 50 человек.

«Налджи» - 16-й циклон, обрушившийся на Филиппины в этом году. Он обрушился на провинцию Катандуанес рано утром в субботу.