72-часовой безвизовый режим введен для транзитных пассажиров из Индии и Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане Индии и Китая, проезжающие через Казахстан транзитом, могут 72 часа находиться в стране без визы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

С 1 января 2020 года, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан» действует 72-часовой безвизовый режим въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан для граждан Китайской Народной Республики и Республики Индия, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда и Тараз.

В пунктах пропуска будут проставляться штампы в паспорта транзитных граждан КНР и Индии с указанием времени пересечения Государственной границы Казахстана.

и в текст - подробнее с текстом правил можно ознакомиться на сайте газеты «Казахстанская правда».