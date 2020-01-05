72-часовой безвизовый режим введен для транзитных пассажиров из Индии и Китая
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане Индии и Китая, проезжающие через Казахстан транзитом, могут 72 часа находиться в стране без визы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
С 1 января 2020 года, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан» действует 72-часовой безвизовый режим въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан для граждан Китайской Народной Республики и Республики Индия, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда и Тараз.
В пунктах пропуска будут проставляться штампы в паспорта транзитных граждан КНР и Индии с указанием времени пересечения Государственной границы Казахстана.
и в текст - подробнее с текстом правил можно ознакомиться на сайте газеты «Казахстанская правда».
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