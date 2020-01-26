72-часовой безвизовый режим для пассажиров из Китая приостановят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает МИА «Казинформ».

Решение было озвучено сегодня в Правительстве по итогам совещания по вопросу недопущения распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана.

Кроме того, поручено временно приостановить работу казахстанской части МЦПС «Хоргос», усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Казахстанцам рекомендовано воздержаться от поездок в Китай по частным делам и в туристических целях. Также будет ограничен выезд в Китай в служебные командировки.

Будет установлено медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, по месту их проживания. Не останутся без внимания казахстанские граждане, находящиеся на территории КНР, при необходимости им будет оказана консульская и иная помощь.

В случае необходимости Премьер поручил обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в городе Ухане КНР.

Также поручено обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Как сообщалось ранее, Президент Казахстана поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории страны.

Напомним, вчера в Алматы совершил дозаправку самолет, в котором ранее был инфицированный коронавирусом пассажир. В связи с этим, в алматинском аэропорту усилены меры безопасности.

«Никакой опасности нет! По международному алгоритму самолет совершил посадку и был под нашим контролем. Далее он был отбуксирован на санитарную посадку. Там была проведена дозаправка и ни один летчик или пассажир этого самолета ни на один сантиметр на территорию Казахстана не наступал», - прокомментировал главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин Жандарбек Бекшин на пресс-конференции проведенной в субботу вечером в СК «Фармация».

О новом коронавирусе из Китая стало известно 31 декабря 2019 года. Число заболевших пневмоний, вызываемой новым типом коронавируса, по последним данным, достигло 1326 человек, летальный исход зафиксирован в 41 случае.

Случаи заболевания зарегистрированы также в нескольких странах Азии, США, Франции и Австралии.

24 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка нового коронавируса требует срочных контрмер, но еще не является чрезвычайной ситуацией глобального значения.

Тем временем, 25 января в связи с быстрым распространением пневмонии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и провинции Хайнань введен наивысший – первый уровень мер реагирования.

Вчера стало также известно о том, что в Пекине удалось вылечить двух заболевших пневмонией. Между тем, ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщили, что в настоящее время ведутся исследования и разработка вакцины от нового коронавируса.