717 пострадавших от паводков семей получили новые дома и квартиры в РК

Правительством Казахстана продолжается работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

31 552 семьи получили единовременную выплату в размере 100 МРП.

717 семей получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. Так, 298 домов/квартир предоставлены жителям Костанайской, 85 — Акмолинской, 121 — Актюбинской, 135 — Северо-Казахстанской, 70 — Западно-Казахстанской, 6 — Карагандинской, 2 — Павлодарской областей. Ведется строительство 1 862 новых домов для пострадавших жителей.

3 981 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья.

5 066 семьям оказана дополнительная помощь для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП.

Кроме того, 34 пострадавшим субъектам МСБ возмещен ущерб на общую сумму 377 млн тенге. Во всех областях действуют региональные и районные комиссии. Для разъяснения порядка возмещения и подачи документов действует горячая линия НПП РК «Атамекен» по номеру 1432.