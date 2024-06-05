РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:13, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    717 пострадавших от паводков семей получили новые дома и квартиры в РК

    дома СКО
    Фото: управление строительства СКО

    Правительством Казахстана продолжается работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

    31 552 семьи получили единовременную выплату в размере 100 МРП.

    717 семей получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. Так, 298 домов/квартир предоставлены жителям Костанайской, 85 — Акмолинской, 121 — Актюбинской, 135 — Северо-Казахстанской, 70 — Западно-Казахстанской, 6 — Карагандинской, 2 — Павлодарской областей. Ведется строительство 1 862 новых домов для пострадавших жителей.

    3 981 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья.

    5 066 семьям оказана дополнительная помощь для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП.

    Кроме того, 34 пострадавшим субъектам МСБ возмещен ущерб на общую сумму 377 млн тенге. Во всех областях действуют региональные и районные комиссии. Для разъяснения порядка возмещения и подачи документов действует горячая линия НПП РК «Атамекен» по номеру 1432.

    Теги:
    Правительство Регионы Жилье Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!