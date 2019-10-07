716 браконьеров выявили в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области поручил полицейским разъяснить населению законодательство об охране животного и растительного мира, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Используя весь спектр предоставленных законом полномочий по борьбе с браконьерством, при этом грамотно выстраивая совместную работу с природопользователями, мы существенно повысим эффективность работы в этом направлении и не позволим браконьерам и нарушителям уйти от ответственности « , - заявил первый замначальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
В Павлодарской области началось оперативно-профилактическое мероприятия «Браконьер» по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытию экологических преступлений, отметили в полиции. Поэтому первый заместитель начальника департамента полиции провёл инструктивное совещание с личным составом, где были обозначены цели и задачи по эффективному выявлению и пресечению браконьерства. «За текущий период на территории области полицейскими выявлено 785 нарушений природоохранного законодательства. Выявлено 32 факта незаконной порубки деревьев и кустарников, 15 фактов кражи лесопродукции, восемь фактов, связанных с незаконной добычей рыбных ресурсов и оборотом их продукции», - сообщили в правоохранительных органах. В регионе за нарушение природоохранного законодательства к административной ответственности привлечено 716 человек, в том числе за нарушение правил рыболовства– 340, за незаконную охоту - 378, добавили в департаменте. Наложено штрафов на общую сумму 4 396 356 тенге. Жаскайрат Каиров поручил полицейским проводить среди населения прибрежных районов Павлодарской области мероприятия по разъяснению действующих норм законодательства об охране объектов животного и растительного мира и принимать действенные меры по реализации утвержденных планов работ по борьбе с браконьерством. Фото пресс-службы департамента полиции Павлодарской области.
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