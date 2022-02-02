+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

7149 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

2 Февраля 2022 08:00
Поделиться:
7149 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7149 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Мы смотрим в будущее с надеждой - ветеран труда из Актобе
265 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19 Среди поступивших в реанимацию в Акмолинской области вакцинированных нет - врач О загруженности реанимаций рассказали в Атырауской области

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 822,

город Алматы - 1336,

город Шымкент - 77,

Акмолинская область - 691,

Актюбинская область - 243,

Алматинская область - 273,

Атырауская область - 145,

Восточно-Казахстанская область - 265,

Жамбылская область - 132,

Западно-Казахстанская область - 346,

Карагандинская область - 1063,

Костанайская область - 462,

Кызылординская область - 49,

Мангистауская область - 46,

Павлодарская область - 784,

Северо-Казахстанская область - 382,

Туркестанская область - 33.

Всего в стране выявлены 1246103 заболевших.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Мы смотрим в будущее с надеждой - ветеран труда из Актобе
265 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19
Среди поступивших в реанимацию в Акмолинской области вакцинированных нет - врач
О загруженности реанимаций рассказали в Атырауской области
Популярное
1 Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
2 Глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции
3 Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
4 Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
5 Предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы - Касым-Жомарт Токаев
6 Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
Читайте также
Прямые авиарейсы открываются между Актау и Баку
Январские события: 36 признанных невиновными граждан вышли на свободу в Алматы
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
Глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции
Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы - Касым-Жомарт Токаев
Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив