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7117 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
21 Августа 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7117 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 951,
город Алматы - 1625,
город Шымкент - 328,
Акмолинская область - 283,
Актюбинская область - 450,
Алматинская область - 400,
Атырауская область - 300,
Восточно-Казахстанская область - 199,
Жамбылская область - 221,
Западно-Казахстанская область - 133,
Карагандинская область - 933,
Костанайская область - 259,
Кызылординская область - 162,
Мангистауская область - 234,
Павлодарская область - 373,
Северо-Казахстанская область - 164,
Туркестанская область - 102.
Всего в стране выявлен 730181 заболевший.
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