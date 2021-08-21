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7117 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

21 Августа 2021 08:00
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7117 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7117 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 951,

город Алматы - 1625,

город Шымкент - 328,

Акмолинская область - 283,

Актюбинская область - 450,

Алматинская область - 400,

Атырауская область - 300,

Восточно-Казахстанская область - 199,

Жамбылская область - 221,

Западно-Казахстанская область - 133,

Карагандинская область - 933,

Костанайская область - 259,

Кызылординская область - 162,

Мангистауская область - 234,

Павлодарская область - 373,

Северо-Казахстанская область - 164,

Туркестанская область - 102.

Всего в стране выявлен 730181 заболевший.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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