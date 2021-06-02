711 жителей Атырауской области привились от коронавируса за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививки получили 711 жителей области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 711 местных жителей. Из них 21 медработник, 33 педагога, 10 студентов, 1 полицейский, 3 сотрудника закрытых учреждений, 43 сотрудника правоохранительных органов, 3 госслужащих, 7 человек с хроническими заболеваниями, 590 местных жителей. В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинировано 56 183 человека. II компонентом вакцин привиты 21 913 человек.

Всего в регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра: 98-02-92.