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    13:37, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    711 павлодарских родителей наказали за ночные прогулки их детей

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В одном из кафе, где полиция в позднее время встретила несовершеннолетних, нашли и другие нарушения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день 711 родителей привлечены к ответственности за нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    В ходе одного из рейдов в поле зрения стражей порядка попал 16-летний подросток, который в 22.30 находился в одном из кафе на улице Маргулана, отметили в ДП региона. Полиция вызвала родителей и оштрафовала их на три месячных расчётных показателя – 8 751 тенге.

    «В эту же ночь, в 22:50, в одном из баров по проспекту Назарбаева также находился 16-летний несовершеннолетний без сопровождения законных представителей. Родители также привлечены к ответственности», - дополнили в департаменте.

    При этом, по словам полицейских, в этом заведении выявлены и другие нарушения. Несмотря на запрет, администрация допустила курение кальяна в своем заведении другими посетителями.

    «Администрация привлечена к ответственности за нарушение запрета курения в отдельных общественных местах. Наложен штраф 25 МРП (72 925 тенге - Казинформ). Понес наказание и 19-летний посетитель, куривший кальян: наложен штраф в размере 15 МРП (43 755 тенге)», - подчеркнули в ведомстве.

    Владельцев этих заведений привлекли к административной ответственности штрафом за допущение нахождения несовершеннолетних в позднее время без сопровождения законных представителей. С начала года, по данным правоохранительных органов, за аналогичные нарушения на 18 владельцев увеселительных заведений составлены административные протоколы.

    «После 22.00 несовершеннолетние не могут находиться в увеселительных заведениях без сопровождения законных представителей. Также запрещена продажа несовершеннолетним алкогольных напитков», – прокомментировал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Руфат Кенжин.


    Теги:
    Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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