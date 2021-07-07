710 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса продолжают получать в Казахстане 34 189 человек. 710 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

На 7 июля лечение от КВИ продолжают получать 34 189 человек (–32 876+ и 1313 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 708 пациентов, на амбулаторном уровне – 23 481 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии –710 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 143 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 75 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.