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    08:33, 07 Июль 2021 | GMT +6

    710 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса продолжают получать в Казахстане 34 189 человек. 710 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

    На 7 июля лечение от КВИ продолжают получать 34 189 человек (–32 876+ и 1313 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 708 пациентов, на амбулаторном уровне – 23 481 пациент.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии –710 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 143 пациента,

    • на аппарате ИВЛ – 75 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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