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    14:37, 21 Июль 2021 | GMT +6

    710 человек заразились коронавирусом за сутки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и вакцинацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 20 июля зарегистрировано 710 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 629 случаев с симптомами и 81 - без симптомов. Выписано всего 126, поступило – 367. Итого в инфекционных стационарах (5 200 коек) физически находятся 3 055 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 209. На ИВЛ – 28, на неинвазивной ИВЛ – 64, High flow занято – 81 аппарат. На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 5 553 пациента, с симптомами – 5134 с легкой и средней степенью, без симптомов – 419», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    С 1 февраля по 20 июля первым компонентом вакцинировано 661 369 человека. За прошедшие сутки вакцинировано 2 800 алматинцев.

    Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 94 058 человек.

    В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействовано 308 прививочных бригад из 1 260 человек.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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