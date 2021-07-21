710 человек заразились коронавирусом за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и вакцинацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 20 июля зарегистрировано 710 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 629 случаев с симптомами и 81 - без симптомов. Выписано всего 126, поступило – 367. Итого в инфекционных стационарах (5 200 коек) физически находятся 3 055 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 209. На ИВЛ – 28, на неинвазивной ИВЛ – 64, High flow занято – 81 аппарат. На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 5 553 пациента, с симптомами – 5134 с легкой и средней степенью, без симптомов – 419», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

С 1 февраля по 20 июля первым компонентом вакцинировано 661 369 человека. За прошедшие сутки вакцинировано 2 800 алматинцев.

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 94 058 человек.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействовано 308 прививочных бригад из 1 260 человек.



