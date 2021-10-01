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    13:56, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    710 человек лечатся от КВИ на дому в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 68 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 68 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 44 новых случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 8 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. За последние сутки в Жылыойском районе - 2 заболевших, в Индерском районе - 2 заболевших, в Исатайском районе - 1, в Кызылкогинском районе - 5, в Курмангазинском районе - 4, в Макатском районе - 1, в Махамбетском районе – 1 заболевший.

    Заболевание у 41 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 27 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 122 человека.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 710 человек, в модульной больнице - 112, во второй областной больнице – 55 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 39. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 87 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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