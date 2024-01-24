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    14:52, 24 Январь 2024 | GMT +6

    71 уголовное дело зарегистрировано по фактам создания финансовых пирамид в 2023 году

    АФМ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/МИА "Казинформ"

    За 12 месяцев 2023 года зарегистировано 71 уголовное дело по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами. В отношении 35 проектов состоялись приговоры суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - За 2023 год в отношении 35 проектов с признаками финпирамиды состоялись приговоры суда. Полный список опубликован на официальном сайте Агенства по финансовому мониторингу. За 12 месяцев 2023 года было зарегистрировано 71 уголовное дело по фактам создания и руководства финансовой пирамидой. На сегодняшний день в отношении 35 проектов с признаками финпирамиды состоялись 49 приговоров суда, осуждены 79 лиц и 11 приговоров еще не вступили в законную силу, - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу на запрос Kazinform.

    Кроме того, на официальном сайте Агентства по финансовому мониторингу  опубликованы списки финансовых пирамид, по которым состоялись судебные приговоры, а также проектов и компаний с признаками финансовых пирамид, в отношении которых проводится досудебное расследование по статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой).

    Теги:
    Закон и право Борьба с преступностью Антикор Финансовая пирамида
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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