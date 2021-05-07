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    22:19, 06 Май 2021 | GMT +6

    71-летнюю женщину сбили насмерть в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде водитель легкового авто сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    6 мая в Караганде водитель автомобиля возле одного из магазинов, совершая маневр задним ходом, совершил наезд на 71-летнюю пенсионерку. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

    «Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    МВД РК Карагандинская область Правоохранительные органы
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