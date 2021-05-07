22:19, 06 Май 2021 | GMT +6
71-летнюю женщину сбили насмерть в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде водитель легкового авто сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».
6 мая в Караганде водитель автомобиля возле одного из магазинов, совершая маневр задним ходом, совершил наезд на 71-летнюю пенсионерку. Женщина от полученных травм скончалась на месте.
«Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.