71-летний пассажир поезда перепутал станции и сошел в Таразе вместо Шымкента

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел вечером 20 сентября. 71-летний пассажир поезда сообщением «Кокшетау-Кызылорда», направлявшийся из города Нур-Султана в город Шымкент, перепутав станции, сошел в Таразе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Транспортные полицейские города Тараза обнаружили пожилого жителя Туркестанской области, блуждавшего в транзитном парке между вагонами в поисках помощи.

Стражи порядка помогли пенсионеру добраться до пункта назначения, а он и его родные в свою очередь выразили благодарность полиции.

Департамент полиции на транспорте напоминает гражданам о соблюдении мер безопасности и призывает не оставлять пожилых людей без сопровождения во время поездок железнодорожным транспортом.