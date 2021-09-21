РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    71-летний пассажир поезда перепутал станции и сошел в Таразе вместо Шымкента

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел вечером 20 сентября. 71-летний пассажир поезда сообщением «Кокшетау-Кызылорда», направлявшийся из города Нур-Султана в город Шымкент, перепутав станции, сошел в Таразе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

    Транспортные полицейские города Тараза обнаружили пожилого жителя Туркестанской области, блуждавшего в транзитном парке между вагонами в поисках помощи.

    Стражи порядка помогли пенсионеру добраться до пункта назначения, а он и его родные в свою очередь выразили благодарность полиции.

    Департамент полиции на транспорте напоминает гражданам о соблюдении мер безопасности и призывает не оставлять пожилых людей без сопровождения во время поездок железнодорожным транспортом.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Жамбылская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!