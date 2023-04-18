71 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 18 апреля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 717 человек (–1 533+ и 184 КВИ-), из них в стационарах находятся 184 пациента, на амбулаторном лечении – 1 533 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки в Казахстане коронавирусом заболел 71 человек, еще двое обратились в медучреждения с признаками коронавирусной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента.