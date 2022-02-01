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71 человек с «красным» статусом нарушил карантин с начала года в Талдыкоргане

1 Февраля 2022 18:00
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71 человек с «красным» статусом нарушил карантин с начала года в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в городе зарегистрировано 80 нарушителей санитарно-карантинных норм. Из них 71 посетитель с «красным» и 9 с «желтым» статусом. передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все эти люди знали, что заражены, но при этом пытались улететь либо посетить общественные места, до конца не понимая, что подвергают остальных людей риску заражения. Ведь вирус, попав в организм человека, некоторое время находится в инкубационном состоянии, а подхвативший его даже не подозревает, что, общаясь с другими, передает им страшную заразу. Напомню, что новый вид коронавируса - омикрон - более контагиозен, отличается коротким инкубационным периодом и имеет высокую вероятность госпитализации и летальности», - рассказал заместитель руководителя городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Сакен Мельдебаев.

Всего на сегодняшний день в «Ahyq» вошли 1228 представителей бизнеса Талдыкоргана, еще порядка 18 заявок предпринимателей находится в работе,

К слову, если больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, нарушает режим самоизоляции и умышленно создает угрозу заражения для окружающих, то ему, согласно закону, будет грозить наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП, или 91 890 тенге.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, у лиц, зарегистрированных в базе с положительным анализом на Covid-19, «красный» статус теперь будет сохраняться в течение десяти дней, с момента получения результата ПЦР. А после 10 дней статус будет меняться на «зелёный», который сохранится в течение трех месяцев.

Также лица с «жёлтым» статусом (или близкие контактные) переводятся в «синий» по истечении 10 календарных дней со дня контакта с человеком, имеющим положительный результат на Covid-19»,- пояснил С. Мельдебаев.

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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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