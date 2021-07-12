71 акима изберут в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОСК. КАЗИНФОРМ – Во всех 13 районах Северо-Казахстанской области пройдут выборы акимов. 25 июля изберут одного акима города районного значения и 70 акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В региональной службе коммуникаций в Северо-Казахстанской области рассказали о ходе подготовки к выборам местного уровня.

По словам председателя избирательной комиссии СКО Тлегена Каскина, пройдут выборы в связи с истечением срока полномочий 61 акима и 10 акимов - в связи досрочным сложением полномочий.

В выборном процессе задействованы 14 территориальных и 174 участковых избирательных комссии, в которых работают 994 человек.

«Жители 218 населенных пунктов примут участие в выборах акимов сельского уровня. Самый отдаленный сельский округ расположен в 170 км от районного центра. Это Кырымбетский сельский округ района имени Г. Мусрепова. В 54 населенных пунктах нет избирательных участков. Поэтому будет организован подвоз избирателей к месту голосования», - рассказал Тлеген Каскин.

4 июля местными исполнительными органами на избирательные участки переданы списки избирателей. Количество избирателей, включенных в списки избирателей, составило 60 471 человек.

Наибольшее количество избирателей живут в городе Мамлютке - 5 366 человек.

Из сельских округов наибольшее количество избирателей – в Нежинском сельском округе района имени Г. Мусрепова - 1941 человек.

Наименьшее количество избирателей в Дзержинском сельском округе Тимирязевского района, где всего 137 избирателей.

На предстоящих выборах впервые смогут проголосовать 280 избирателей, которым исполнилось 18 лет.

«С 9 июля жители могут прийти в избирательные участки и ознакомиться со списком избирателей в целях уточнения своих данных, а также на предмет невключения в список избирателей. Для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями на всех избирательных участках установлены пандусы и тактильные указатели. Кроме того, на всех участках будут оборудован уголок для граждан с ограниченными возможностями, установлен специальный компьютер с информацией в адаптированном для граждан с ограниченными возможностями формате. Всего в списки избирателей включены 396 граждан с ограниченными возможностями. 138 из них – пользующиеся инвалидными креслами-колясками, 152 человека – слепых и слабовидящих, глухих и глухонемых – 106 человек», - сказал председатель избирательной комиссии СКО Тлеген Каскин.