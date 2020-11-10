71,6 млн тонн нефти добыли в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам десяти месяцев в Казахстане добыто 71,6 млн тонн нефти. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр энергетики Нурлан Ногаев, на трех крупных месторождениях по итогам 10 месяцев добыто 44,9 млн тонн нефти.

«За 10 месяцев 2020 года Казахстан добыл 71,6 млн тонн нефти. В том числе, на Тенгизшевройле нефтедобыча составила 22,2, или 99,9% от плана, на Кашагане - 12,7 млн тонн, или 100% от плана, и на Карачаганаке составляет 10 млн тонн, или выполнение показывает 102%», - сообщил Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

Экспорт нефти, как отметил глава Минэнерго, составил 57,5 млн тонн.

По информации министра, добыча газа за январь-октябрь составила 45,9 млрд кубометров, или выполнение составило 107%. Что касается нефтегазохимической продукции, то ее объем достиг 298 тысяч тонн, что превышает план на 110,3%.







