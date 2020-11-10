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71,6 млн тонн нефти добыли в Казахстане с начала года

10 Ноября 2020 11:23
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71,6 млн тонн нефти добыли в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам десяти месяцев в Казахстане добыто 71,6 млн тонн нефти. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал министр энергетики Нурлан Ногаев, на трех крупных месторождениях по итогам 10 месяцев добыто 44,9 млн тонн нефти.

«За 10 месяцев 2020 года Казахстан добыл 71,6 млн тонн нефти. В том числе, на Тенгизшевройле нефтедобыча составила 22,2, или 99,9% от плана, на Кашагане - 12,7 млн тонн, или 100% от плана, и на Карачаганаке составляет 10 млн тонн, или выполнение показывает 102%», - сообщил Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

Экспорт нефти, как отметил глава Минэнерго, составил 57,5 млн тонн.

По информации министра, добыча газа за январь-октябрь составила 45,9 млрд кубометров, или выполнение составило 107%. Что касается нефтегазохимической продукции, то ее объем достиг 298 тысяч тонн, что превышает план на 110,3%.




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#Правительство РК   #Нефть  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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