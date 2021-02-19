707 учеников заразились коронавирусом сначала года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 учебного года среди алматинских школьников зарегистрировано 707 случаев коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в управлении образования города Алматы, в случае регистрации коронавируной инфекции в школах в режиме оффлайн по эпидемиологической ситуации классы или полностью школа закрывается на карантин (на инкубационный период инфекции).

«По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, с начала 2021 учебного года среди школьников зарегистрировано 707 случаев коронавируса, из них среди детей, обучающихся в режиме оффлайн -110 случаев, онлайн - 597. В 80 процентах случаев коронавируса у учащихся отмечен контакт с больными родственниками по дому», - рассказали в управлении.

По информации управления образования, в связи с эпидемиологической ситуацией в целях сохранения здоровья и безопасности детей и учителей учебный год в 205-ти государственных школ города начался в дистанционном формате.

«Общеобразовательные школы № 194 и 197 с малой наполняемостью, расположенные в микрорайонах Колсай и Сулусай, ведут обучение в штатном режиме. Все школы города на 100% обеспечены дезинфицирующими средствами санитарной безопасности (тоннели, санитайзеры, тепловизоры, коврики для обуви)», -добавили в управлении образования.

По данным организаций среднего образованияна сегодня в 153-х государственных школах открыты 1 425 дежурных групп для 1-5-х классов, с контингентом 19 528 детей. В 189-ти государственных школах1856групп для 9, 11-х классов, с контингентом 23 510детей.

В Алматы в 2020-2021 учебном году функционируют 278 школ с общим контингентом более 288 тысяч учащихся, из них 207 государственных с охватом свыше 270 тысяч учащихся и 71 частных с охватом свыше 17 тысяч учащихся.







