7034 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7034 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 735,

город Алматы - 1403,

город Шымкент - 410,

Акмолинская область - 284,

Актюбинская область - 375,

Алматинская область - 477,

Атырауская область - 550,

Восточно-Казахстанская область - 163,

Жамбылская область - 219,

Западно-Казахстанская область - 132,

Карагандинская область - 1049,

Костанайская область - 267,

Кызылординская область - 150,

Мангистауская область - 200,

Павлодарская область - 323,

Северо-Казахстанская область - 158,

Туркестанская область - 139.

Всего в стране выявлено 708379 заболевших.



