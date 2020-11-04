702 медработника заболели коронавирусом в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В ЗКО зарегистрированы 7064 случая (3504 – симптомных, 3560 – бессимптомных) заражения коронавирусной инфекцией. На 4 ноября текущего года выздоровели 6846 человек (со стационаров – 3109 человек, с амбулаторного лечения – 3737 человек), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в Западно-Казахстанской области от коронавируса скончался 121 человек. В настоящее время есть пациенты с пневмонией: находятся в стационарах 92 больных, на амбулаторном лечении – 47 человек. В 4 карантинных стационарах на 185 коек сейчас находится 41 человек (наполняемость 22,2%), в 6 инфекционных стационарах на 333 коек получают лечение 103 человека (наполняемость 30,9%), также подготовлены 26 реанимационных коек, где находятся в данный момент 7 человек (наполняемость 26,9%). На аппарате ИВЛ подключенных нет, на аппарате кислородного концентратора находятся два пациента. Подготовлены резервные места на 2044 койки, из них – 1269 инфекционные, 775 карантинные.

«Есть случаи заражения КВИ среди школьников – 12 случаев. На сегодняшний день 5 детей выздоровели, у 7 детей бессимптомное течение болезни. В целом, стоимость 1 дня лечения в инфекционном отделении пациента обходится государству в 34 тысячи тенге, в реанимационном отделении – 70 тысяч тенге», – пояснила заместитель руководителя областного управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова.

По словам Г.Абдрахмановой, в настоящий момент в стационарах задействованы 97 медицинских работников (14 врачей, 45 – средний медперсонал, 38 – младший медицинский персонал). Дефицита медицинских работников не имеется. В регион распределены 118 врачей, прибыли и трудоустроились 106 молодых специалистов.

К сожалению, есть факты инфицирования коронавирусной инфекцией 702 медработников. 495 медработников были инфицированы на рабочем месте, то есть задействованные в противоэпидемиологических мероприятиях, а 207 заболевших медработников не были задействованы в противоэпидемиологических мероприятиях. Таким образом, им было отказано в выплате компенсации, причины отказа: не участие медработника в противоэпидемиологических мероприятиях, или период работы не совпадает с периодом заражения. Четыре медработника, задействованные в противоэпидемиологических мероприятиях, умерли от заражения КВИ. Их семьям выплачены все полагающиеся суммы. По надбавкам за март-сентябрь выплачено 2,8 миллиарда тенге врачам, среднему медперсоналу, младшему персоналу, водителям скорой и неотложной помощи.