702 кандидата в депутаты зарегистрировали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинская областная территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, назначенных на 19 марта 2023 года. Всего в регионе прошли регистрацию и подтвердили соответствие необходимым требованиям законодательства 702 кандидата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областной избирательной комиссии, по одномандатному территориальному избирательному округу №10 было выдвинуто 24 кандидата, в том числе по одному кандидату от двух партий, остальные - самовыдвиженцы.

Однако зарегистрировано было 16 кандидатов, так как один не соответствовал необходимым требованиям, двое сняли свои кандидатуры, обратившись в письменной форме. Пятеро кандидатов не представили необходимые документы для регистрации. Всего было зарегистрировано 6 женщин и 10 мужчин; средний возраст кандидатов составляет 53,7 лет. Самый молодой кандидат - 1991 года рождения, старший – в 1949 года.

Областной маслихат имеет 34 мандата, в том числе 17 мест предоставляется по партийным спискам, 17 депутатов избирается по одномандатным территориальным округам.

По партийным спискам было выдвинуто 59 кандидатов. Среди кандидатов 25 женщин, 34 мужчины, средний возраст 45,2 лет. Самый молодой кандидат - 2001 года рождения , а самый старший – 1950 года.

По одномандатным территориальным округам было выдвинуто 85 кандидатов. Однако по итогам было зарегистрировано 72 кандидата, так как один не соответствовал требованиям законодательства. 6 человек сняли кандидатуры, 6 кандидатов не представили необходимые документы для регистрации. Среди кандидатов 23 женщины и 49 мужчин; самый молодой кандидат - 1999 года рождения, старший - 1954 года.

«Всего в депутаты областного маслихата зарегистрирован 131 кандидат. В актюбинский городской маслихат зарегистрировано 130 кандидатов из 32 округов. В районные маслихаты зарегистрированы 425 кандидатов в 139 округах», - добавили в облизбиркоме.