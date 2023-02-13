7000 исторических документов вернули в Казахстан из-за рубежа в прошлом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ценные документы содержат информацию об истории нашей страны. Они были привезены из стран Европейского союза, таких как Венгрия, Германия, Италия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Как сообщили в ведомстве, всего в 2022 году наши ученые посетили 14 стран. Собранные ими документы включают 445 фотографий, а также 206 книг и редких рукописей. Хронологически бумаги охватывают промежуток между 918-1990 годами.

Возвращенные документы переданы в Национальный архив РК. Сейчас Минкультуры и спорта ведет работу по созданию единой базы данных. Для распространения ценных исторических бумаг началась печать фотоальбомов, сборников, хронографов, биографических справочников и других полезных материалов.

«На этом работа наших археологов и историков не заканчиваются. До 2025 года казахстанские ученые планируют еще несколько экспедиций за рубеж», - отметил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов.