700 вакантных должностей насчитали в госорганах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В государственных органах Северо-Казахстанской области вакантны более 700 мест. Об этом сообщила руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге Е.Степаненко рассказала, что по итогам 9 месяцев удалось снизить количество вакансий. На госслужбу через конкурсы пришли 443 человека, из которых около 34% являются представителями молодежи до 30 лет.

В этом году на 35% увеличилось количество заявлений на прохождение тестирования государственными служащими, претендентами на занятие вакантной административной государственной должности и граждан, впервые поступающих на правоохранительную службу.

«С 1 сентября стартовал очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. От нашей области документы подали 308 человек. Кандидаты прошли третий этап отбора и готовятся к этапу оценки компетенций. Итоговое заседание национальной комиссии состоится в декабре», - сообщила Е.Степаненко.

Говоря об устранении дефицита кадров в местных исполнительных органах сельского уровня, руководитель департамента упомянула программу «С дипломом в село». Она распространяется на должности главных и ведущих специалистов сельских акиматов. Предоставляется подъемное пособие и социальная поддержка для приобретения или строительства жилья. По словам Е.Степаненко, за счет выделенных из республиканского и местного бюджетов средств выданы кредиты и подъемные пособия для 10 госслужащих.

«В нашей области за последние годы сохраняется стабильность государственного аппарата, уровень сменяемости не превышает 4,1%. Количество государственных служащих, проработавших в местных государственных органах более трех лет, составляет 1 356 человек или 58%. Показатель вырос на 7%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилась и продолжительность среднего стажа государственной службы – 11,4 года. 78% служащих местных органов продвинулись по карьерной лестнице», - сказала Е. Степаненко.

Она добавила, что 64% государственных служащих региона составляют женщины. Женщин-управленцев – 139, или 25% от общего числа руководителей.

В то же время до конца года предстоит сократить госслужащих на 15%, оптимизация в основном предполагается за счет имеющихся вакантных должностей.

«Полагаем, что использование данного резерва позволит минимизировать реальное сокращение госслужащих. Государственным органам рекомендовано обеспечить защиту социально уязвимых категорий служащих и трудоустройство лиц, подлежащих сокращению. Работа по оптимизации государственного аппарата начата в прошлом году. На областном уровне проведена реорганизация 8 управлений путем их слияния, это позволило сократить их количество до 20, на районном уровне упразднены 33 отдела», - добавила Е. Степаненко.