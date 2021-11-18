700 тысяч тенге задолжал алиментщик своему ребенку в Аягозе

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - 700 тысяч тенге задолжал алиментщик своему ребенку в Аягозе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

13 ноября в отдел миграционной службы отдела полиции города Аягоза поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск 34-летнего неплательщика алиментов, который не оплачивает алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Отец задолжал своему чаду около 700 тысяч тенге.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками миграционной службы в течение суток без заведения розыскного дела было установлено местонахождение нарушителя в городе Нур-Султане. Для взыскания денежных средств материал был направлен в региональную палату частных судебных исполнителей», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

С начала года полицейскими Восточно-Казахстанской области установлено более 300 злостных неплательщиков алиментов. Миграционная служба предупреждает, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная (статья 669 КоАП РК) и уголовная ответственность (статья 139 УК РК).