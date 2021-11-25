СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 700 тысяч тенге за покупку авто выманил аферист у жителя Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

10 ноября в Ауэзовский отдел полиции обратился 33-летний житель города Семея. Он сообщил, что в начале августа во дворе его дома находился неизвестный мужчина. В ходе разговора путем обмана и злоупотребления доверием сказал, что продает свой автомобиля ВАЗ-21060 за неплохую цену. «Продавец» потребовал предоплату, после чего завладел его деньгами в сумме 700 тысяч тенге. Однако ни возврата денег, ни обещанного так и не получил. Потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники установили лжепродавца, им оказался 27-летний ранее судимый местный житель, в отношении которого возбудили уголовное дело по ст.190 ч.1 УК РК «Мошенничество».