700 тысяч человек в Казахстане получили консультации в центрах здоровья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день открыто 200 центров здоровья для молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения РК уделяет большое внимание развитию профилактической медицины. В этом направлении у нас есть пять вопросов. Первый – молодежные центры. С недавних пор в стране начали развиваться молодежные центры, на сегодняшний день открыто 200 таких центров здоровья для молодежи. Они предоставляют консультации по лечебно-диагностическому, психологическому направлениям, оказывают социальную помощь молодежи. Предоставляются юридические консультации, а также по вопросам охраны репродукционного и психического здоровья. Также оказываются услуги по ведению здорового образа жизни, планированию семьи, предупреждению нежелательной беременности и профилактике суицида. В прошлом году через эти центры здоровья прошло около 700 тысяч молодых людей и подростков. Они получили медицинские и психологические консультации», – сказал вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Вице-министр также рассказал о других вопросах по направлению профилактической медицины. В частности, о профилактических осмотров. В 2022 году перечень услуг по этой линии расширен за счет добавления новых методов обследования. Профосмотром охвачены 91% детей в возрасте до 17 лет. Следующий блок в профилактической работе – школьная медицина. Каждая школа закреплена за поликлиникой, в школах работают 6,5 тысячи медицинских пунктов.

По словам Вячеслава Дудника, Минздрав работает по вопросам борьбы с курением, ожирением детей, уделяется внимание антитабачной пропаганде, вейпам и разъяснению вреда сладких газированных напитков. Минздрав выступает за повышение акцизов на такие напитки.

Еще один важный блок в профилактической работе – здоровый образ жизни. Министерство уделяет ЗОЖ большое внимание.