700 призывников отправятся в армию из Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Осенью 700 призывников отправятся в армию из Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области продолжается осенний призыв в Вооруженные силы РК. 140 призывников отправились служить в Пограничные войска КНБ РК. До 15 ноября из региона в Вооруженные силы РК будут направлены в общей сложности 250 новобранцев. Всего за осенний призыв 2019 года в казахстанскую армию из Атырауской области планируется призвать около 700 солдатов-срочников», - сообщили в департаменте по делам обороны Атырауской области.