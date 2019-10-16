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700 призывников отправятся в армию из Атырауской области

16 Октября 2019 16:10
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700 призывников отправятся в армию из Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Осенью 700 призывников отправятся в армию из Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Атырауской области продолжается осенний призыв в Вооруженные силы РК. 140 призывников отправились служить в Пограничные войска КНБ РК. До 15 ноября из региона в Вооруженные силы РК будут направлены в общей сложности 250 новобранцев. Всего за осенний призыв 2019 года в казахстанскую армию из Атырауской области планируется призвать около 700 солдатов-срочников», - сообщили в департаменте по делам обороны Атырауской области.

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Ключевые слова: Атырауская область, Армия,
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Автор:

А. Соколов

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