Школьные учебники обновят в Казахстане: гарантирует ли это качество образования

В Казахстане в течение ближайших трех лет школьные учебники будут поэтапно обновляться. Это уже четвертое масштабное обновление за годы независимости. Несмотря на предыдущие реформы, вопросы качества учебников и наличия в них ошибок по-прежнему остаются актуальными. Чем нынешняя инициатива отличается от предыдущих и удастся ли избежать прежних недочетов? Корреспондент Kazinform попытался найти ответы на эти вопросы.

Кто несет ответственность за ошибки?

Согласно анализу Министерства просвещения РК, 19,6% поступивших жалоб на учебники нашли подтверждение. Из них 10,6% связаны с ошибками, допущенными издательствами. Для предотвращения подобных случаев министерство ввело новое требование: если в учебнике будет обнаружена ошибка, издательство обязано за свой счет перепечатать весь тираж.

Как это требование работает на практике, показывают предыдущие примеры. В 2021 году в учебнике «Английский язык» для 2 класса были выявлены ошибки. Издательство Edustream за свой счет перепечатало около 400 тыс. экземпляров и доставило их в школы.

Аналогичная ситуация возникла в 2024 году с хрестоматией к учебнику «Литературное чтение». Ошибки появились из-за отклонений от версии, утвержденной предметной экспертной комиссией. В результате издательство «Алматы кітап» перепечатало 5,5 тыс. экземпляров хрестоматии, выпущенной в 2023 году, и направило их в регионы.

Однако оценивать качество учебника только по наличию технических ошибок недостаточно. Не менее важно, насколько полно и системно в нем представлены исторические факты и темы. По мнению экс-сенатора Дархана Кыдырали, особенно это касается периодов становления казахской государственности, которые должны быть представлены в учебниках более широко и последовательно.

Фото: Kazinform

— В исторические учебники необходимо включать сведения о становлении казахской государственности. К примеру, Моголистан, где проходил Таласский курултай и который располагался между Жетысу и Сырдарьей, в учебнике для 6–7 классов представлен одним параграфом, а в учебнике для 10 класса ему посвящены всего четыре-пять строк. При этом известно, что именно на территории Моголистана, в районе Чу, было заложено основание Казахского ханства. Необходимо шире освещать такие яркие страницы казахской истории, как Улус Джучи — Золотая Орда, — отмечает экс-сенатор.

В связи с этим он считает необходимым усилить механизмы ответственности и контроля на всех этапах разработки учебников.

Что изменится после 700 ошибок?

Согласно планам Министерства, в 2026–2028 годах учебники будут обновляться поэтапно. Сначала заменят книги для 3, 4, 7, 8 и 9 классов, затем обновлению подвергнутся отдельные учебники для 1, 5, 10 и 11 классов. На завершающем этапе будут охвачены учебники для 2 и 6 классов.

В ходе обновления будут учтены более 700 ошибок, выявленных при дополнительной экспертизе. Как отмечают в министерстве, работа с издательствами и экспертным сообществом по устранению выявленных замечаний продолжается. Для того чтобы все учебники соответствовали установленным требованиям качества, требуется дополнительное время. При этом обеспечение организаций образования учебниками продолжается в соответствии с планом.

По состоянию на 30 августа этого года уже закуплены учебники для 3 класса по предметам «Казахский язык», «Русский язык», «Математика», «Познание мира», «Литературное чтение», «Музыка», а также учебник «Всемирная история» для 7 класса. На основании выбора педагогов местные исполнительные органы направили заявки на необходимые издания в издательства.

Фото: Минпросвещения РК

При этом обновление не ограничится исправлением ошибок в учебниках. Планируется изменить и содержание школьного образования и воспитания. В частности, будет усилено внимание к программе «Адал азамат», «Основам Конституции», направлению «Закон и порядок» и экологическому образованию.

В Министерстве связывают эти изменения с обновлением государственного общеобязательного стандарта образования.

— Необходимость переписывания учебников обусловлена реформированием системы образования и принятием новых стандартов с учетом мировых тенденций, — говорится в ответе министерства.

Таким образом, учебник нельзя рассматривать отдельно от учебной программы. Если меняется программа, вслед за ней должно обновляться и содержание учебных материалов.

По данным Национальной академии образования имени Ыбырая Алтынсарина, за годы независимости было обновлено около 70–80% учебных программ. Наиболее масштабные изменения проводились после 2016 года и охватили 70% содержания образования.

Основными причинами стали, во-первых, необходимость привести содержание в соответствие с обновленными учебными программами и новыми стандартами, а во-вторых, исправление ошибок и содержательных недостатков, выявленных в действующих изданиях. Новые требования, в свою очередь, направлены на повышение качества этой работы.

Введенные с 19 января этого года правила предусматривают повышение ответственности авторов учебников и сокращение количества ошибок. Кроме того, предусмотрено обновление учебников каждые пять лет.

Изменилось ли содержание после обновления?

Необходимость пересмотра учебников очевидна, однако насколько качественным окажется результат — отдельный вопрос. По словам эксперта в сфере образования, разработчика учебных программ Qazaq Expert Club Бакытжан Дюйсеновой, обновление учебников является нормальной практикой для образовательных систем во всем мире.

— Государственные стандарты, учебные программы, научные данные, статистика, а также представления о том, чему и как необходимо учить детей, постоянно меняются. В Казахстане этот процесс особенно заметно проявился после перехода в 2015–2020 годах к обновленному содержанию образования. Государство обосновывало реформу необходимостью сместить акцент с усвоения содержания на развитие навыков, функциональной грамотности, критического мышления и новые подходы к оцениванию, — говорит эксперт.

Фото: из личного архива Бакытжан Дюйсеновой

Однако частое обновление учебников само по себе не означает автоматического повышения их качества. По словам специалиста, первые обновления были направлены прежде всего на адаптацию к новым государственным стандартам и учебным программам, а также критериальному оцениванию. Позже больше внимания стали уделять содержательным, методическим и языковым недостаткам. В предметах, где данные быстро устаревают, необходимо регулярно актуализировать информацию.

Изменения коснулись не только содержания учебников, но и структуры заданий.

— Изменения не носили косметического характера. В новых учебниках стало больше заданий на анализ, дискуссию, работу с источниками, использование визуальных материалов и установление межпредметных связей, — отмечает Бакытжан Дюйсенова.

Однако оценить, насколько новый подход оказался эффективным для учеников и учителей, только по содержанию учебников невозможно.

— Содержание действительно значительно изменилось. А вот насколько эффективно эти изменения работают во всех школах, ответить однозначно сложно. Определенное обновление может быть хорошо продумано с педагогической точки зрения, но при этом оказаться сложным для реализации непосредственно в процессе обучения, — поясняет эксперт.

Фото: Правительство РК

Требования к учебникам во многом определяются спецификой конкретного предмета. Так, в дисциплинах, где знания и данные быстро обновляются, необходимо регулярно актуализировать информацию, статистику и иллюстративные материалы. В преподавании языков особое внимание уделяется соответствию заданий возрасту учащихся, работе с текстами и развитию коммуникативных навыков.

По словам эксперта, в последние годы при переиздании и апробации особое внимание уделялось ряду дисциплин.

— Согласно последним официальным и журналистским обзорам, в процессе переиздания и апробации особое внимание уделялось таким предметам, как «Казахский язык», «Всемирная история», «История Казахстана», «География Казахстана», а также предметам начальных классов и дисциплинам, где особенно важна методика преподавания: «Русский язык» в школах с казахским языком обучения, иностранные языки, «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», «Цифровая грамотность», «Естествознание», — говорит Бакытжан Дюйсенова.

Спикер отметила, что в естествознании и географии обновляются конкретные данные, статистика, наглядные материалы и задания. В языковых дисциплинах меняются типы текстов, последовательность работы с навыками, возрастная адаптация заданий и усиливается коммуникативный подход.

В истории и обществознании проблема заключается не только в добавлении новых фактов. Важно правильно отбирать исторические события, системно их преподавать и показывать взаимосвязи между ними. В начальных классах, напротив, приоритет отдается понятному для ребенка языку и небольшому объему текста, соответствующему его возрасту. Поэтому при оценке качества учебника необходимо учитывать как общие требования, так и особенности конкретного предмета.

Качество учебника проверяется в классе

Как уже отмечалось, многократное обновление учебников еще не означает автоматического повышения их качества. Об этом свидетельствуют и результаты обучения школьников.

Согласно результатам PISA-2022, казахстанские школьники показали результаты ниже среднего показателя стран ОЭСР по всем трем направлениям — чтению, математике и естественным наукам. Например, доля казахстанских учащихся, достигших высокого уровня по математике, составила около 2%, тогда как в среднем по странам ОЭСР этот показатель достигал 9%. Результаты по креативному мышлению также оказались ниже среднего уровня стран организации.

— Это важный сигнал. Система обновила содержание образования, однако результаты учащихся пока не демонстрируют столь же убедительного прогресса, — считает Бакытжан Дюйсенова.

Результаты МОДО-2024 показали, что значительная часть учащихся испытывает трудности при выполнении заданий, требующих не просто воспроизведения знаний, а их применения, анализа и использования в новых ситуациях.

– Это свидетельствует о том, что направление обновленного содержания образования было выбрано верно, однако на практике оно реализуется в школах не всегда последовательно, – считает эксперт.

Таким образом, повышение качества образования не сводится только к изменению учебных программ и содержания учебников. На результаты также напрямую влияют подготовка учителей, методическая поддержка, учебная нагрузка, школьная инфраструктура и образовательная среда в целом. Поэтому при оценке качества учебников важно учитывать не только их содержание, но и механизмы разработки, экспертизы и внедрения в школах.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В Казахстане этот процесс регулируется приказом Министерства просвещения РК № 344. Рукопись проходит научно-педагогическую экспертизу, апробацию, общественное обсуждение и рассмотрение предметной экспертной комиссией. После включения учебника в школьную программу также проводится мониторинг, в рамках которого учитываются мнения учителей, учащихся и родителей. Иными словами, работа над учебником не заканчивается после его печати.

Достаточно ли обновить учебник?

По мнению Бакытжан Дюйсеновой, учебник может формально соответствовать всем установленным требованиям, но при этом оставаться сложным для ученика, неудобным для учителя или создавать чрезмерную нагрузку в рамках учебного времени.

— Учебник может соответствовать всем требованиям и пройти все этапы экспертизы. Но при этом он все равно может оказаться сложным для ребенка, неудобным в использовании для учителя, слишком объемным или не соответствовать продолжительности урока, — отметила она.

Это, в свою очередь, требует пересмотра роли учебника в образовательной системе. По мнению эксперта, его следует рассматривать не как основной инструмент реформы, а как качественный ресурс, дополняющий образовательный процесс.

— Прежде всего необходимо изменить саму парадигму. Учебник не должен восприниматься как основной инструмент реформы образования. Это должен быть качественный инструмент и дополнительный ресурс, — считает специалист.

В таком случае основное внимание следует уделять не выпуску новых учебников, а системе, которая обеспечивает их качество уже на начальном этапе разработки. Иными словами, ценность учебника должна определяться не тем, сколько раз его обновляли, а тем, насколько эффективно он работает в реальном образовательном процессе. По мнению экспертов, обновление имеет смысл только тогда, когда новый учебник помогает ученику понимать материал, применять полученные знания и самостоятельно формировать мысли.

Напомним, с нового учебного года в казахстанских школах вступает в силу ряд больших изменений. Что важно знать школьникам и их родителям, — в обзоре корреспондента агентства Kazinform.