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700 нарушений ПДД за сутки выявили в Жамбылской области

24 Августа 2021 21:30
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700 нарушений ПДД за сутки выявили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Около 700 нарушений ПДД за сутки выявлено в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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На территории Жамбылской области с 23 августа по 4 сентября проводятся оперативно-профилактические мероприятия республиканского масштаба «Правопорядок» и областного «Безопасная дорога».

В связи с этим, о проведении вышеуказанных ОПМ в социальных сетях размещены видеообращения всех городских и районных отделов полиции и подразделений дорожно-патрульной полиции.

Благодаря слаженной и четкой работе сотрудников Жамбылской полиции за первые сутки ОПМ на территории области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия.

Стражами порядка выявлено около 700 нарушений ПДД, из них по статьям КоАП РК: – по ст. 608 (управление ТС в состоянии опьянения) – 9 фактов – предусмотрен административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет). – по ст. 612 ч. 3 (управление ТС лишенным права управления) – 3 – предусмотрен штраф в размере 50 месячных расчетных показателей либо административный арест на 10 суток. – по ст. 590 ч. 9 (управление ТС не прошедшим тех.осмотр) – 44, – по ст. 591 (пользование сотовым телефоном) – 49, – по ст. 593 (в части ремня безопасности) – 96, – по ст. 595 (нарушение правил маневрирования) – 42, – по ст. 596 ч.3 (выезд на полосу встречного движения) – 3, – по ст. 599 (проезд на запрещающий сигнал светофора) – 21, – по ст. 600 (непредоставление преимущества пешеходам) – 14, – по ст. 606 (создание аварийной обстановки) – 11, – по ст. 612 ч. 1 (управление ТС без документов, не имеющим права управления) – 30, – по ст. 615 (нарушения ПДД пешеходами) – 89, – водворено на спец. стоянку – 24 транспортных средств.

Работа по обеспечению дорожной безопасности продолжается.

Департамент полиции Жамбылской области перешли на усиленный вариант несения службы по охране общественно порядка и дорожной безопасности.



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#Жамбылская область   #Транспорт   #Видео   #МВД РК   #Дороги  
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