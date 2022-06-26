26 Июня 2022 18:00

700 метров «лежачих полицейских» в Актау установят до конца года

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау устанавливают искусственные неровности. В акимате пояснили, что работа проводится по просьбе жителей города в целях обеспечения их безопасности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь «лежачие полицейские» устанавливают у детских садов и школ. Они также будут работать на безопасность жильцов домов, то есть появятся в микрорайонах. На сегодня искусственные неровности установлены у дома № 58 4-го микрорайона, у домов № 18, 21, 22, 40 5-го микрорайона. Появился «лежачий полицейский» еще у дома № 7 3-го микрорайона и у дома№1 10-го микрорайона», - сообщили в акимате.

В акимате города также отметили, что дорожные неровности устанавливают в соответствии с инструкцией сотрудников полиции.

По плану до конца года по городу установят 700 метров «дорожных полицейских».



