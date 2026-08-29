Семисотый локомотив произвели в Астане

В цехах локомотивосборочного завода металл превращается в силу и скорость. Журналисты своими глазами увидели, как в Астане собирают подвижные составы. Это результат труда сотен специалистов и показатель роста промышленного потенциала столицы, передает корреспондент Kazinform.

Локомотивосборочный завод находится на территории Индустриального парка № 1. За 17 лет работы предприятие стало одним из ключевых центров машиностроения столицы: сегодня его мощности позволяют выпускать до 120 локомотивов в год. В производственных цехах трудятся более 530 специалистов, создающих маневровые, пассажирские и грузовые локомотивы серии Evolution.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— За это время мы выпустили 700 локомотивов, из них 42 отправлены на экспорт. Это гордость не только нашего завода, но и всей машиностроительной отрасли Казахстана, — отметил руководитель администрации АО «Локомотив құрастыру зауыты» Рауан Донсебаев.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

По его словам, проектная мощность предприятия, входящего в международную группу Wabtec Corporation, составляет около десяти локомотивов в месяц.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— Наша мощность подтверждена практикой — мы уже выходили на этот показатель. Один локомотив способен пройти около 600 километров без замены, а максимальная скорость техники достигает 120 км/ч, — отметил Рауан Донсебаев.

700-й локомотив предназначен для КТЖ. Согласно контракту и графику поставок, передать его заказчику планируется до конца текущего года.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

На предприятии отмечают, что одним из ключевых направлений развития станет повышение технических характеристик локомотивов. Уже со следующего года планируется внедрение дизельных двигателей казахстанского производства. Сегодня уровень локализации продукции составляет около 40 %.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Производство включает несколько основных этапов. В заготовительном цехе поступающий металлопрокат режут, обрабатывают и подготавливают детали, которые затем используются при сварке и сборке локомотивов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— В данном цехе, можно сказать, сердце завода. Сюда заходит металлопрокат, из которого мы изготавливаем детали для дальнейшей сварки и сборки. Здесь установлено современное оборудование — лазерные, координатно-пробивные и гибочные станки. Такой парк оборудования позволяет выполнять значительную часть операций непосредственно на предприятии, — рассказал начальник заготовительного цеха Азамат Юсупов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

В цехе работают около 50 специалистов. Оборудование для производства поставлялось из разных стран, в том числе Германии, Китая и Израиля.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

За годы работы локомотивы, произведенные в Астане, поставлялись также в ряд зарубежных стран. Всего на экспорт было направлено 42 локомотива.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Развитие локомотивостроения стало частью промышленного роста столицы. За январь–июль 2026 года в Астане произведено продукции на 2 256,2 млрд тенге, индекс физического объема составил 111,9 %.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Крупнейшей промышленной площадкой города остается Индустриальный парк № 1, расположенный на территории СЭЗ «Астана — новый город».

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Здесь реализуются 145 промышленных проектов общей стоимостью более 369 млрд тенге. На сегодняшний день работают 103 предприятия, еще 42 проекта находятся на стадии реализации.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— Производство 700-го локомотива на АО «Локомотив құрастыру зауыты» — это не только значимый результат работы отдельного предприятия, но и показатель промышленного развития Астаны, технологического потенциала и укрепления экспортных возможностей столицы, — сказал директор Департамента администрирования индустриальных зон городского центра развития инвестиций «Astana Invest» Алмат Алимбай.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

На предприятиях, расположенных на территории СЭЗ, создано свыше 7 тыс. постоянных рабочих мест. В рамках новых проектов планируется создание еще порядка 2,5 тыс. рабочих мест.

В столице также реализуется проект Индустриального парка № 2. До 2029 года здесь планируется разместить более 100 проектов общей стоимостью около 500 млрд тенге и создать порядка 8 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, что в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк в сентябре 2025 года состоялась церемония подписания соглашения с американской компанией Wabtec на общую сумму 4,2 млрд долларов. В церемонии принял участие министр торговли США Говард Латник.

В ответ на официальный запрос Kazinform Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) предоставила подробное разъяснение по этому соглашению.