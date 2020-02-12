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700 километров автодорог отремонтируют в Северном Казахстане

12 Февраля 2020 12:18
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700 километров автодорог отремонтируют в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в этом году на ремонт дорог выделят 37,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам акима области Кумара Аксакалова, на эти средства отремонтируют более 700 км дорог. Транспортное сообщение улучшится между 150 населенными пунктами.

«Наряду с ремонтом областных дорог, мы уделяем внимание и районным дорогам. В этом году мы впервые направили средства на ремонт внутрипоселковых дорог в 27 населенных пунктах. Это районные центры и бывшие райцентры, где проживают 108 тысяч жителей. На эти цели предусмотрено 2,5 млрд тенге», - сказал на отчетной встрече К.Аксакалов.

Он добавил, что за последние 3 года отремонтировано 2 134 км дорог на 91,9 млрд тенге. В прошлом году было отремонтировано 676 км автодорог.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Дороги,
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Автор:

Олеся Жуковень

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