700 километров автодорог отремонтируют в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в этом году на ремонт дорог выделят 37,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима области Кумара Аксакалова, на эти средства отремонтируют более 700 км дорог. Транспортное сообщение улучшится между 150 населенными пунктами.

«Наряду с ремонтом областных дорог, мы уделяем внимание и районным дорогам. В этом году мы впервые направили средства на ремонт внутрипоселковых дорог в 27 населенных пунктах. Это районные центры и бывшие райцентры, где проживают 108 тысяч жителей. На эти цели предусмотрено 2,5 млрд тенге», - сказал на отчетной встрече К.Аксакалов.

Он добавил, что за последние 3 года отремонтировано 2 134 км дорог на 91,9 млрд тенге. В прошлом году было отремонтировано 676 км автодорог.