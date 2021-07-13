700 кг сайгачьих рогов пытались вывезти контрабандой из Казахстана в Китай
По информации ведомства, 8 июля Департамент КНБ по Алматинской области совместно с Департаментом Пограничной службы региона провели спецоперацию по пресечению противоправной деятельности преступной группы, причастной к организации канала незаконной добычи и контрабанды сайгачьих рогов из Казахстана в Китай.
При попытке организовать вывоз за рубеж крупной партии дериватов задержан организатор и участники криминальной схемы.
Изъято 3144 сайгачьих рогов общим весом 700 килограмм.
В результате браконьерской деятельности нанесен значительный урон популяции сайги в Казахстане, численность которой на настоящее время составляет около 800 тысяч особей.
В рамках досудебного расследования по ч.2 ст. 339 («Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов») УК РК проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности, наличию у фигурантов дополнительных партий сайгачьих рогов.