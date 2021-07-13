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    10:32, 13 Июль 2021 | GMT +6

    700 кг сайгачьих рогов пытались вывезти контрабандой из Казахстана в Китай

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК сообщил о спецоперации по пресечению канала контрабанды сайгачьих рогов в Китай, передает МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, 8 июля Департамент КНБ по Алматинской области совместно с Департаментом Пограничной службы региона провели спецоперацию по пресечению противоправной деятельности преступной группы, причастной к организации канала незаконной добычи и контрабанды сайгачьих рогов из Казахстана в Китай.

    При попытке организовать вывоз за рубеж крупной партии дериватов задержан организатор и участники криминальной схемы.

    Изъято 3144 сайгачьих рогов общим весом 700 килограмм.


    В результате браконьерской деятельности нанесен значительный урон популяции сайги в Казахстане, численность которой на настоящее время составляет около 800 тысяч особей.

    В рамках досудебного расследования по ч.2 ст. 339 («Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов») УК РК проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности, наличию у фигурантов дополнительных партий сайгачьих рогов.


    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал КНБ Экология Алматинская область Правоохранительные органы
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