700 граффити с рекламой наркотиков уничтожили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе прошла акция по удалению граффити-надписей, рекламирующих сайты по продаже наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности и управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области совместно с представителями организаций «Тараз Жасыл ел» и «Жас Сарбаз» провели акцию по удалению граффити-надписей, рекламирующих сайты по продаже наркотиков.





«Со стен домов и зданий областного центра было ликвидировано около 700 надписей. За нанесение граффити задержаны шесть человек. Также сотрудники УПН ДП области в ходе мониторинга установили аналогичные интернет-сайты, функционировавшие в приложении Telegram. Выявленные сайты удалены, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к созданию сайтов и надписей. Профилактика наркопреступлений находится на постоянном контроле», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Отметим, что полиция Тараза регулярно проводит мероприятия по установлению и задержанию лиц, распространяющих синтетические наркотики через граффити и сайты.

«До этого наши сотрудники управления по противодействию наркопреступности вместе с представителями ОО «Тараз Жасыл ел» удалили со стен зданий и с тротуаров в Таразе свыше 200 таких граффити-надписей с кодовыми словами и контактными номерами. Ежедневно осуществляется мониторинг социальных сетей в Интернете, выявляются и удаляются сайты, которые рекламируют наркотические вещества», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции Жамбылской области призвали население не оставаться в стороне от этой проблемы и напомнили, что нанесение граффити на стены зданий и их распространение в компьютерных сетях является пропагандой и незаконной рекламой наркотических средств. За это предусмотрена ответственность по статье 423 КоАП РК, штраф по ней составляет от 150 до 700 МРП, то есть от 378 750 до 1 767 500 тенге.