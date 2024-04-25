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    22:34, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    700 фазанов выпустили на территории зеленого пояса Астаны

    700 фазанов выпустили на территории зеленого пояса Астаны
    Фото: акимат Астаны

    Для увеличения видового состава пернатых ТОО «Астана орманы» ежегодно выпускает фазанов. В этот раз на территории зеленого пояса столицы выпустили 700 особей, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    На территории зеленого пояса обитают зайцы, лисы, семейство волчат, а из птиц — куропатки, рябчики, фазаны.

    700 фазанов выпустили на территории зеленого пояса Астаны
    Фото: акимат Астаны

    — В 2024 году запланировано выпустить на волю 1800 особей фазана, из них 700 голов уже выпустили, 150 планируем в июне и еще 950 в сентябре, — сообщил руководитель отдела регулирования зеленым фондом и благоприятной среды управления охраны окружающей среды и природопользования Азамат Жанатаев.

    700 фазанов выпустили на территории зеленого пояса Астаны
    Фото: акимат Астаны

    За птицами постоянно производится контроль и наблюдение силами лесников ТОО «Астана орманы», при необходимости в зимнее время осуществляется дополнительное кормление.

    700 фазанов выпустили на территории зеленого пояса Астаны
    Фото: акимат Астаны

    — Фазаны хорошо переносят морозы, уход за ними не требует особого внимания, необходима только подкормка в зимний период. Питание фазанов в природе состоит в основном из растительной пищи — семян, ягод, корневищ и зеленых частей растений, хотя при возможности они питаются и животным кормом — насекомыми и их личинками, пауками, червями, моллюсками, — рассказал Жанатаев.

    Создание флоры искусственного леса должно сопровождаться развитием фауны. Поэтому основной целью разведения фазанов является насыщение ими территории искусственно созданного зеленого пояса столицы.

    700 фазанов выпустили на территории зеленого пояса Астаны
    Фото: акимат Астаны

    Искусственно выращенных фазанов можно использовать и с эстетической целью, выпуская их в природные парки и зеленые зоны.

    Теги:
    Природа Астана Экология Акимат Животные
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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