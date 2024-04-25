700 фазанов выпустили на территории зеленого пояса Астаны

Для увеличения видового состава пернатых ТОО «Астана орманы» ежегодно выпускает фазанов. В этот раз на территории зеленого пояса столицы выпустили 700 особей, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

На территории зеленого пояса обитают зайцы, лисы, семейство волчат, а из птиц — куропатки, рябчики, фазаны.

Фото: акимат Астаны

— В 2024 году запланировано выпустить на волю 1800 особей фазана, из них 700 голов уже выпустили, 150 планируем в июне и еще 950 в сентябре, — сообщил руководитель отдела регулирования зеленым фондом и благоприятной среды управления охраны окружающей среды и природопользования Азамат Жанатаев.

Фото: акимат Астаны

За птицами постоянно производится контроль и наблюдение силами лесников ТОО «Астана орманы», при необходимости в зимнее время осуществляется дополнительное кормление.

Фото: акимат Астаны

— Фазаны хорошо переносят морозы, уход за ними не требует особого внимания, необходима только подкормка в зимний период. Питание фазанов в природе состоит в основном из растительной пищи — семян, ягод, корневищ и зеленых частей растений, хотя при возможности они питаются и животным кормом — насекомыми и их личинками, пауками, червями, моллюсками, — рассказал Жанатаев.

Создание флоры искусственного леса должно сопровождаться развитием фауны. Поэтому основной целью разведения фазанов является насыщение ими территории искусственно созданного зеленого пояса столицы.

Фото: акимат Астаны

Искусственно выращенных фазанов можно использовать и с эстетической целью, выпуская их в природные парки и зеленые зоны.