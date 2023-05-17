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700 человек с ограниченными возможностями трудоустроят в Карагандинской области в этом году

Автор:  
Агата Мухамеджанова
17 Мая 2023, 19:21
700 человек с ограниченными возможностями трудоустроят в Карагандинской области в этом году Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области расширяется перечень проектов по трудоустройству, в которых могут участвовать люди с инвалидностью. В этом году планируется охватить мерами занятости 700 человек.

Вопрос трудоустройства людей с особыми потребностями в Карагандинской области был поднят на очередном заседании Совета по делам молодежи под председательством акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева.

На 1 мая в регионе проживают 55 тысяч человек с инвалидностью. Из них трудоспособных старше 16 лет – 31 031 человек.

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«Доля занятых лиц с инвалидностью в области составляет 37,1 %. В рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства в этом году планируется охватить 700 человек с инвалидностью. Мы трудоустроили уже 427, из них 105 – молодежь», – сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

Среди основных мер занятости глава ведомства назвала свободные рабочие места, направление на социальные рабочие места, привлечение на общественные работы, проекты «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место».

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Также в области действует квотирование рабочих мест для людей с инвалидностью. В этом году определены 49 предприятий, которые будут иметь квоту.

Кроме того, карагандинцы с инвалидностью могут претендовать на гранты либо воспользоваться бюджетным кредитом молодежных инициатив.

Ермаганбет Булекпаев дал поручение увеличить долю занятых лиц с инвалидностью в городах и районах области. Поставить конкретные планы и проверять, как ведётся работа.

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«Каждый человек с особыми потребностями имеет право на трудоустройство. Наша главная задача – помочь ему в этом. Работая в трудовом коллективе или онлайн, человек находится в обществе, считает, что его знания и навыки необходимы. Он востребован как специалист. Это очень важная часть социальной адаптации для людей с особыми потребностями», – сказал глава региона.

Был также рассмотрен вопрос доступности образования людям с инвалидностью. На заседании говорили и об организации профориентационной работы среди учащейся молодежи.

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О ходе исполнения плана по реализации государственной молодежной политики на ближайшие три года отчитался руководитель управления по вопросам молодёжной политики Рауан Таран.


Карагандинская область   Общество   Трудоустройство  
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