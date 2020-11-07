700 человек были прописаны в комнате столичного общежития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В комнате площадью 18 квадратных метров было прописано порядка 700 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Предприимчивый владелец жилья на постоянной основе регистрировал, фактически не проживающих в общежитии людей. С целью установления факта проживания зарегистрированных лиц, полицейские неоднократно проводили выезды по данному адресу. Однако установить жильцов не представилось возможным. Со слов соседей комната пустует и в ней никто не проживает.

В настоящее время, полицейские устанавливают местонахождение владельца комнаты, в отношении которого будут приняты меры административного воздействия.

Регистрация через веб-портал «электронного правительства» позволяет собственникам квартир производить многочисленную регистрацию граждан. Работа по выявлению нарушителей закона Департаментом полиции ведется на постоянной основе и к ним принимаются меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.