700 аварийных и больных деревьев намерены спилить в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат Петропавловска оценил работы по озеленению города в 267,8 млн тенге. Соответствующее объявление размещено на сайте госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заказчик, коим является отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в технической спецификации подробно расписал , какие работы должен выполнить потенциальный подрядчик на эту сумму.

Самым спорным и волнующим горожан, пожалуй, является спил аварийных деревьев и так полюбившееся горакимату кронирование, после которого остаются не то пни, не то стволы. Деревьями это уже назвать сложно.

Судя по техспецификации, в этом году в Петропавловске спилят 700 аварийных деревьев. В том числе 200 диаметром менее 300 мм и 500 – диаметром более 300 мм. Спиливать деревья подрядчик будет по заданию заказчика.

«Формирование кроны с помощью гидроподъемника в количестве 200 штук деревьев на улицах, скверах, площадях города. В работы по формированию крон деревьев входит прореживание и обрезка крон с приданием формы, при высоте более 5 метров при помощи гидроподъемника, относка и погрузка ветвей на самосвал и вывоз для утилизации. Формовочную обрезку деревьев необходимо проводить в течение всего вегетативного периода до трех раз. Место и время проведения работ согласовывается с заказчиком, по его письменному или устному распоряжению», - указано в техспецификации.

Вместе с тем, выигравший конкурс должен заниматься и посадкой деревьев. Подрядчик должен приобрести и высадить 370 деревьев высотой не менее четырех метров. Одно из условий – посадочный материал должен иметь хорошие корни и приживаемость. Последний пункт, наверняка, внесли после многочисленных нареканий со стороны горожан, когда высаженные ели желтели одна за другой.

Помимо спила и посадки деревьев, подрядчик должен посадить однолетние цветы на площади 5,9 тысячи квадратных метров. На один квадратный метр – не менее 36 штук. За клумбами должен быть ежедневный уход, в который входит полив, прополка, внесение удобрений. В документации указано, что на посадку и уход подрядчик должен привлекать не менее 50 человек, направленных на общественные работы. За качеством должен следить бригадир. Подрядчику необходимо иметь транспорт, обеспечить рабочих спецодеждой и инвентарем и «обеспечить зеленым насаждениям 100% всхожесть и приживаемость, растения должны быть устойчивы к природным условиям». Последний пункт вряд ли кому-то удастся выполнить. Даже опытным садоводам не всегда удается добиться абсолютной всхожести семян.

В 267 млн тенге входит еще ряд работ: удаление 133 пней, побелка 20 тысяч деревьев, полив 25 тысяч деревьев, выкос травы и газонов на площади 1,7 млн квадратных метров, стрижка 30 тысяч погонных метров «живой» изгороди на улицах, скверах, площадях, посадка газона на площади в две тысячи квадратных метров, посадка двух тысяч погонных метров живой изгороди и содержание парков и скверов летом и зимой.

Принципы озеленения Петропавловска не первый год вызывают возмущение среди горожан. В 2019 году аким области Кумар Аксакалов заявил о том, что в городе создали целую спецсслужбу, которая будет заниматься озеленением.

Заявки на конкурс начнут принимать 26 февраля. Остается дождаться итогов, чтобы понять, в чьих руках окажется в этом году озеленение Петропавловска.



