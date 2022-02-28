70% заявок в Фонд «Қазақстан халқына» не соответствуют уставу организации - Болат Жамишев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев рассказал о механизме подачи заявок о помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Все заявления о благотворительной помощи поступают через электронный портал фонда. На сегодняшний день поступило более 30 тыс. заявок, из них 70% не соответствуют уставным задачам, они связаны с приобретением жилья и погашением кредитов», - сказал Болат Жамишев на брифинге в СЦК.
Оставшиеся заявки, по его словам, соответствуют уставным задачам.
«Но, конечно, еще нам нужно будет отрабатывать по всем заявкам, поскольку даже если человеку явно нужна помощь, нет никаких документов, и нам нужно будет выстраивать работу с благотворительными организациями, чтобы при их поддержке мы могли бы получать подтверждение всем фактам, изложенным в заявлении», - отметил спикер.
«Эту работу нам предстоит проводить. Прошу принять во внимание, что этот начальный организационный период, когда большой вал обращений идет не по теме, это отвлекает от работы и отвлекает внимание очень ограниченного штата. Но мы с этим справимся и выйдем на организацию работы при котором сроки рассмотрения будут сокращаться», - заключил Б. Жамишев.
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