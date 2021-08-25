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70% уголовных дел в РК расследуются в электронном формате

25 Августа 2021 20:34
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70% уголовных дел в РК расследуются в электронном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 300 женщин-следователей в РК расследуют преступления, совершенные против женщин и несовершеннолетних. Об этом рассказал начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня в преддверии Дня конституции прошла встреча молодых следователей с ветеранами судебной сферы. С приветственным словом выступил начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел, полковник полиции Санжар Адилов.

«По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева с 1 декабря 2020 года была внедрена трехзвенная модель уголовного процесса. За семь месяцев текущего года следователи и дознаватели свыше 170 тысяч решений приняли по согласованию с надзорным органом. В результате удалось добиться снижения возврата к дополнительному расследованию уголовных дел фактов нарушения конституционных прав граждан. С апреля 2021 года по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева акцентировали внимание на специализации женщин-следователей по расследованию преступлений, совершенных против женщин и несовершеннолетних. На сегодняшний день по республике свыше 300 женщин работают в данном направлении. Также стоит отметить, что органы внутренних дел расследуют уголовные дела следователей более чем на 95 процентов», - сообщил Санжар Адилов.

По его словам, в Министерстве внутренних дел внедрено уголовное судопроизводство в электронном формате.

«К примеру, по итогам семи месяцев текущего года, уголовные дела, расследуемые в электроном формате, составили 70 %», - добавил он.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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