70% уголовных дел расследуются в цифровом формате в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 июня в Карагандинской области состоялась Международная научно-практическая конференция «Цифровизация в уголовном процессе: реалии и перспективы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На встрече обсуждались вопросы реализации поручений Главы государства по цифровой модернизации процессов правоохранительного ведомства, потенциал Единого реестра досудебного расследования и специфика расследования уголовных дел в электронном формате, внедрение и использование цифровых инструментов и технологий в деятельности полиции.

По результатам конференции сформированы механизмы интеграции цифровых решений в деятельность ОВД, определены этапы подготовки сотрудников и формирования у них цифровой культуры к разрабатываемым и внедренным технологиям, сформулирован ряд вопросов требующих решения в сфере диджитализации.

В работе конференции, проведенной в онлайн-режиме приняли участие руководители государственных органов, представители международных организаций, специализированных вузов и ученые стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Участники сошлись во мнении, что в условиях модернизации ОВД и внедрении сервисноориентированной полиции, цифровизация играет существенную роль, так как создает условия для улучшения безопасности граждан; прозрачности и снижения коррупционных рисков; повышения производительности работы полицейских.

Заместителем министра внутренних дел Алексеем Калайчиди подчеркнута планомерная автоматизация досудебного производства, способствующая сокращению сроков расследования, повышению контроля и защиты конституционных прав граждан.

«Если в прошлом году в электронном формате расследовалось 30% уголовных дел, то в текущем уже 70%. До конца года мы планируем 100% перевести все производство уголовных дел на электронный формат», – отметил Алексей Калайчиди.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел отметил важность внедрения современных цифровых решений в учебный процесс ведомственных вузов, поскольку способствует конкурентоспособности выпускников специализированных учебных заведений в условиях глобальной диджитализации и цифровой трансформации .

На сегодняшний день в органах внутренних дел за счет цифровизации достигнуты положительные результаты: сокращены прямые контакты с населением, снижены административные и коррупционные барьеры для получения государственных услуг. Уровень предоставления последних составляет 95%, что означает из 40 услуг — 38 предоставляются в электронном формате. Активно развивается система электронного административного производства. Патрульные полицейские оснащены сегодня электронными планшетами. Внедряются цифровые решения также в сфере реагирования полиции на сообщения о правонарушениях, активно используются системы видеонаблюдения, электронного аудио- и видео-вызовов.

В сфере цифровизации уголовного процесса внедрена, и полностью интегрирована в практическую деятельность информационная база Единый реестр досудебного расследования, ставшая отправной точкой в поэтапной цифровизации уголовных дел.